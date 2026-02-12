V Berlíně vzplál výškový dům, mezi zraněnými i děti
12. 2. 2026 7:58 Zahraniční
V Berlíně vypukl ve středu večer požár ve výškovém domě. Na místě je mnoho zraněných, oznámili hasiči, kterých tam zasahuje asi 170. Podle Deníku Bild je mezi těžce zraněnými i několik dětí.
