Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty
26. 7. 2026 8:58 Zahraniční
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Nevylučují, že měl Abdul B. komplice.
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