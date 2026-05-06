Beton chudobu nevyřešil, osud sídliště Pruitt Igoe uzavřela demolice
6. 5. 2026 0:06 Zahraniční
Sídliště jeménem Pruitt Igoe tvořilo třiatřicet paneláků. Byť to byl projekt za 36 milionů dolarů a ve své době byl považován za „až příliš luxusní bydlení pro chudé“. Slavný americký architekt Minoru Yamasaki chtěl vytvořit prostor pro lidskost a nabízel v původním návrhu odpočívárny, dílny, herny, komunitní jídelny, hřiště, prádelny a sušárny, parkovou zeleň i obchůdky. Po seškrtání nákladů byla výsledkem masa stejně vysokých budov, která působila dojmem skalních stěn provrtaných tmavými jeskyněmi, ve kterých už brzy začala úřadovat chudoba a zločin.
