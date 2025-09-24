Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásil, že „bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím.“ Ruský prezident Vladimir Putin se podle něho bojí přímých jednání a chce pokračovat ve válce. Čína by dle Zelenského mohla vyvinout tlak na Rusko, aby ukončilo válku, kterou již tři a půl roku vede proti jeho zemi.
video: Reuters
