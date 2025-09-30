V Turecku objevili námořní dron, armáda zkoumá jeho původ
30. 9. 2025 16:42 Zahraniční
Podle tureckých úřadů našli bezpilotní plavidlo rybáři poblíž přístavu Yoroz. Objekt, o kterém se předpokládá, že je cizího původu, byl do přístavu dopraven a zajištěn jednotkami pobřežní stráže. Policisté pak přístav uzavřeli. Bezpilotní plavidlo teď zkoumají expertní týmy, aby zjistili, jakého je původu.
