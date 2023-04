VIDEO: Biden bude opět kandidovat na prezidenta USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Biden bude opět kandidovat na prezidenta USA

Je to oficiální. Joe Biden potvrdil, že se příští rok bude znovu ucházet o post amerického prezidenta. Své plány ucházet se o funkci řekl novinářům už v pondělí. Na začátku druhého prezidentského období by mu bylo už 82 let.

video: Reuters