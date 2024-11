VIDEO: Biden slíbil Trumpovi hladké předání moci. Melanie čajem s Jill pohrdla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Biden slíbil Trumpovi hladké předání moci. Melanie čajem s Jill pohrdla

Končící demokratický prezident Joe Biden ve středu přivítal nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě, kam se republikán v lednu vrátí po čtyřleté pauze poté, co 5. listopadu vyhrál prezidentské volby. V úvodu setkání u plápolajícího krbu si Biden s Trumpem potřásli rukama a oba se zavázali k hladkému předání moci. Trump přitom po volbách v roce 2020 odmítal uznat svou prohru s Bidenem a demokrata do Bílého domu před svým odchodem na podobnou tradiční schůzku nepozval a nezúčastnil se ani jeho inaugurace, a to jako první končící prezident za více než 150 let. Biden Trumpovi už po volbách pogratuloval a zavázal se „k pokojnému předání moci“, zjevně v narážce na útok tisíců Trumpových stoupenců na Kapitol 6. ledna 2021 ve snaze zabránit formálnímu potvrzení Bidenova vítězství.

video: AP