VIDEO: Biden třikrát klopýtnul na schodech do letadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Biden třikrát klopýtnul na schodech do letadla

Americký prezident Joe Biden několikrát zakopl a upadl na schodišti, když v pátek nastupoval do letounu Air Force One. I když se z klopýtnutí ihned otřepal, podpořilo to už tak probíhající diskuzi o pevnosti jeho zdraví.

video: AP