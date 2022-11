VIDEO: Kampaň v USA vrcholí. Biden mluvil ke studentům, Trump varoval před levicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americký prezident Joe Biden i jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump se v neděli na poslední chvíli snažili získat hlasy voličů před úterními volbami do Kongresu. Biden na univerzitě ve státě New York hovořil ke studentům, vyzdvihl sílu a možnosti jejich generace. Trump na Floridě varoval před „sílící tyranií levice“ a přiživoval debatu o své možné opětovné kandidatuře do úřadu v roce 2024.

video: Reuters