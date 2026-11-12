Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
12. 11. 2026 16:58 Zahraniční
Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na to, že svou masivní rozlohou zhruba 8 360 metrů čtverečních zastiňuje samotný Bílý dům. Aktuální podobu této gigantické stavby zachytili fotografové, a to jak z ptačí perspektivy, tak přímo z jejích útrob.
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Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
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