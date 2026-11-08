Statisíce domácností bez proudu. Rusko udeřilo na ukrajinskou energetickou síť
8. 11. 2026 10:00 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Více než 600 tisíc domácností zůstalo po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti bez proudu. V neděli to oznámil šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
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