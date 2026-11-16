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Na Blízký východ dorazila další letadlová loď USA

Zahraniční
Na Blízký východ dorazila v neděli americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt, Spojené státy tak mají nyní v oblasti tři letadlové lodě, napsaly v noci na pondělí deník The Jerusalem Post (JP) a agentura DPA. O tom, že USA vysílají na Blízký východ třetí letadlovou loď informovala americká média už na začátku října.
video: X / @shafeKoreshe
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