Boeing 747 při přistání škrtl křídlem o ranvej

Dramaticky vypadající přistání zachytily kamery na Tchaj-wanu. Křídlo nákladního letadla Boeing 747 při přistání v Tchaj-peji narazilo na přistávací dráhu, až od asfaltu začaly odletovat jiskry. Letadlo následně dokončilo pojíždění bez dalších incidentů a odjelo na odbavovací plochu. Úředníci potvrdili, že motor číslo čtyři utrpěl poškození gondoly. Nikomu na palubě letadla se naštěstí nic nestalo. Divoké přistání měl na svědomí silný vítr o rychlosti téměř 200 km/h, který doprovázel tajfun Podul.