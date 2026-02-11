Bojujeme o své místo v nové globální ekonomice, říká von der Leyenová
11. 2. 2026 19:58 Zahraniční
Evropa musí odstranit překážky bránící její konkurenceschopnosti, pokud se chce stát skutečnou světovou mocností, řekla europoslancům ve Štrasburku šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Ekonomickou sílu unie označilo za jeden z hlavních cílů také kyperské předsednictví Rady EU zastupující členské státy.
00:53
