Chameneího bunkr zasypala stovka bomb
6. 3. 2026 16:50 Zahraniční
Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb.
01:17
