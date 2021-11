VIDEO: Tři národy ve státě. Bosenští Srbové chtějí nezávislost Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tři národy ve státě. Bosenští Srbové chtějí nezávislost

Bosně a Hercegovině bezprostředně hrozí rozpad a velmi reálné nebezpečí návratu ke konfliktu. Podle britského listu The Guardian na to upozorňuje ve své zprávě pro OSN vysoký mezinárodní představitel pro tuto zemi Christian Schmidt. Bosenští Srbové podle něj svými kroky tlačí na faktický rozpad národní armády, a to na srbskou a bosenskou frakci.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters