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Bosenská Zenica je na starý rekord hrdá. Lamelou předběhla celou Jugoslávii

Zahraniční
Zenica není město, které by se turistům vnucovalo krásou. Nad bosenským průmyslovým městem se tyčí komíny, mezi kopci se vrství panelová sídliště a uprostřed toho všeho stojí Lamela. Přibližně 102 metrů vysoký obytný kolos, symbolem někdejšího sebevědomí socialistické Jugoslávie.
video: Facebook/SocModernism
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