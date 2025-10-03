V Botswaně rozzuřený slon zaútočil na turisty a převrátil jejich kanoe
3. 10. 2025 5:00 Zahraniční
V deltě Okavango v Botswaně se safari změnilo v drama. Rozzuřený slon zaútočil na skupinu turistů a převrátil jejich kanoe přímo do vody plné krokodýlů. Mezi cestovateli byli Britové i Američané, zázrakem ale nikdo neutrpěl vážná zranění.
V Botswaně rozzuřený slon zaútočil na turisty a převrátil jejich kanoe
