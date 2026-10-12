Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
12. 10. 2026 14:22 Zahraniční
Mohutné vlny tropické bouře Rachel poškodily v Long Beach mořskou zeď a zaplavily domy podél pobřeží. Úřady už dříve vyzvaly obyvatele k evakuaci a meteorologové varují, že záplavy mohou jižní Kalifornii zasahovat i v dalších dnech.
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Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
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