Bouře rozkývala visutý most tak, že ho nešlo přejet

Visutý most v čínské provincii Kuej-čou se v bouří rozhoupal přímo před autem. Těžko říct, jak by řidič s vozem dopadli, kdyby na most vjeli. Bouře, která se prohnala provincií začátkem minulého týdne, most poničila. Ne však úplně, po kontrole a drobných úpravách byl most opět sjízdný.

video: AP