Expres do Bradavic letos z King's Cross nevyjel

Fanoušci Harryho Pottera jsou zklamáni, každoroční akce Zpátky do Bradavic na nádraží King’s Cross, která se měla konat 1. září 2024, byla zrušena. V posledních letech se fanoušci série o Harrym Potterovi scházeli 1. září na nádraží King’s Cross. Začalo to jako malá fanouškovská akce u příležitosti dne, kdy mladí čarodějové a kouzelníci nastupují do Bradavického expresu zpět do Školy čar a kouzel v Bradavicích na začátek nového školního roku. V posledních letech se však akce Zpátky do Bradavic rozrostla a na oslavu přišly tisíce mezinárodních fanoušků Harryho Pottera

video: X/@UB1UB2