Ve Filadelfii vyrobili poslední jednocent v historii USA
13. 11. 2025 10:58 Zahraniční
V tomto týdnu byla ve filadelfské mincovně vyražena poslední jednocentová mince. Výroba těchto drobných se už nevyplatila, USA ročně ušetří 56 milionů dolarů. Na symbolické ukončení více než dvousetleté éry penny dohlížel ministr financí Spojených států Brandon Beach.
00:51
