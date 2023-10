VIDEO: Nízká hladina Amazonky odhalila pradávné rytiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nízká hladina Amazonky odhalila pradávné rytiny

Brazilskou Amazonii sužuje největší sucho za posledních sto let. Hladina Amazonky je oproti loňskému období sucha níž až o čtyři metry. Jsou díky tomu ale vidět vyřezané lidské tváře, které by podle archeologů mohly být staré až dva tisíce let.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters