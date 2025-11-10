V Brazílii začíná konference COP30
10. 11. 2025 12:36 Zahraniční
V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů, ekologických aktivistů i zástupců domorodých komunit ze zhruba 160 zemí. Brazilská vláda doufá, že světoví lídři po třiceti letech konferencí začnou konečně měnit sliby v konkrétní činy.
