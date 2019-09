VIDEO: Brazilce šokovalo video, na kterém bičují mladého zloděje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z Brazílie se šíří video, na kterém je vidět černošský chlapec, kterého bičují za to, že ukradl čokoládu. Mnozí to označili za návrat do otrokářské éry, kdy byly podobné praktiky běžné.

video: Folha de Sao Paulo