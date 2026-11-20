Stoupenci Brexitu straší Babišem
20. 11. 2026 10:40 Zahraniční
Stoupenci Brexitu využili do svého klipu premiéra Andreje Babiše, který v Evropském parlamentu odpověděl na otázku, zda by byl pro návrat Británie do Evropské unie: Ano, potřebujeme víc peněz.
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Stoupenci Brexitu straší Babišem
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