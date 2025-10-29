Byla to satira v rámci svobody slova, říká obžalovaný a právník
29. 10. 2025 16:48 Zahraniční
Francouzské první dámě Brigitte Macronové se zhoršilo zdraví poté, co se stala terčem falešných zpráv o své údajné transgenderové identitě. Před soudem to v úterý řekla její dcera, podle které aféra zasáhla celou rodinu. Deset lidí v případu čelí obvinění z kyberšikany a šíření pomluv, prokurátor pro ně navrhl podmíněné tresty.
01:41
Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka
Domácí29. 10. 2025 17:14
00:36
Nizozemci hlasují v předčasných volbách. Wilderse by tentokrát mohly strany obejít
Zahraniční29. 10. 2025 17:02
01:19
Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel skoro kilo pseudoefedrinu
Krimi29. 10. 2025 16:54
01:16
Byla to satira v rámci svobody slova, říká obžalovaný a právník
Zahraniční29. 10. 2025 16:48
01:18
Plná úzkokolejka vyjela vstříc lepší budoucnosti
Domácí29. 10. 2025 16:28
01:11
Fajfky z Proseče se dostaly až do Hollywoodu
Domácí29. 10. 2025 16:00
00:31
Rusko zničilo dětskou nemocnici v Chersonu. Byl to úmysl, říká Zelenskyj
Zahraniční29. 10. 2025 15:50
02:59
Vraždící kominík si odpyká 18 let vězení. Starší zákaznici zamordoval zvlášť surovým způsobem
Krimi29. 10. 2025 15:16
01:35
Hasiči likvidovali požár vrakoviště v Ostravě
Krimi29. 10. 2025 14:54
00:29
Zlatá koruna, zlaté golfové míčky, zlatá medaile. Trumpa v Asii zahrnují cennostmi
Zahraniční29. 10. 2025 14:36
03:16
ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, oznámil Havlíček
Domácí29. 10. 2025 14:30
01:31
Vláda se dohodla na navýšení platu učitelů o 7 procent
Domácí29. 10. 2025 14:20
01:05
Kurýr kyberšmejdů skončil z mřížemi. Převážel miliony z telefonických podvodů
Krimi29. 10. 2025 14:12
09:52
Spala jsem dvě až čtyři hodiny maximálně, prozradila nově korunovaná Markéta Mörwicková
Domácí29. 10. 2025 14:00
00:35
Fronty, balonky a hlavně to kuře. Grand v Pardubicích slavnostně otevřel své brány
Domácí29. 10. 2025 13:40
04:59
Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan
Sport29. 10. 2025 12:18
00:36
V částech Pokrovsku se bojuje, jinde je zatím klid
Zahraniční29. 10. 2025 12:00
00:56
Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou
Společnost29. 10. 2025 11:12
00:38
Rio de Janeiro v plamenech. Střety policie s kartely si vyžádaly desítky mrtvých
Zahraniční29. 10. 2025 11:08
Následující videa
00:31
Rusko zničilo dětskou nemocnici v Chersonu. Byl to úmysl, říká Zelenskyj
00:29
Zlatá koruna, zlaté golfové míčky, zlatá medaile. Trumpa v Asii zahrnují cennostmi
00:36
V částech Pokrovsku se bojuje, jinde je zatím klid
00:38