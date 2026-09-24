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Ve Walesu se zřítil letoun RAF, piloti se katapultovali

Zahraniční
Výcvikový letoun BAE Hawk T2 britského královského letectva havaroval krátce po startu ze základny RAF Valley ve Walesu. Oba členové posádky se stihli bezpečně katapultovat.
video: X/@nexta_tv
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