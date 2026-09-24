Ve Walesu se zřítil letoun RAF, piloti se katapultovali
24. 9. 2026 9:38 Zahraniční
Výcvikový letoun BAE Hawk T2 britského královského letectva havaroval krátce po startu ze základny RAF Valley ve Walesu. Oba členové posádky se stihli bezpečně katapultovat.
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Ve Walesu se zřítil letoun RAF, piloti se katapultovali
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