Nejstarší londýnská restaurace Rules funguje od roku 1798
15. 10. 2026 13:44 Zahraniční
Budova legendární restaurace Rules v londýnském Covent Garden, která funguje nepřetržitě od roku 1798 a hostila britské panovníky i slavné osobnosti jako Charles Dickens či Madonna, byla darována památkové organizaci National Trust. Tento krok v hodnotě zhruba 11 milionů liber má zajistit trvalou ochranu a zachování budoucnosti tohoto historického gastronomického klenotu.
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