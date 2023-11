VIDEO: Britský politik Nigel Farage účinkuje v reality show Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z pohodlí kanceláře do džungle. Známý britský euroskeptik a hlasitý zastánce brexitu Nigel Farage v neděli debutoval v televizní show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! Čelil svíjejícím se hadům i hlubokému bahnu. Za plnění nejrůznějších úkolů si podle zahraničních médií odnese 1,5 milionu liber.

video: YouTube/@imacelebrity