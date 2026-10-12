Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu

Zahraniční
Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:54

Mladík v Ostravě ukradl fenku ze zahrady. Strážníci ji poznali podle svěšeného ucha
Domácí
12. 10. 2026 17:38
00:52

Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu
Zahraniční
12. 10. 2026 17:34
14:00

Odpískáno 12.10.2026
Sport
12. 10. 2026 17:00
01:38

IKEA jako útočiště v době krize. Dánské prodejny by mohly sloužit i jako nouzové nemocnice
Zahraniční
12. 10. 2026 16:30
01:32

Český úspěch ve Frankfurtu? Ideálně by z něj měli těžit všichni, přemýšlí Banga
Společnost
12. 10. 2026 16:00
00:38

Drogový byznys řídil z hotelového apartmá. Před soudem stojí 21 obžalovaných
Krimi
12. 10. 2026 15:52
00:45

Seydouxová natáčela nahé scény jen dva měsíce po porodu
Společnost
12. 10. 2026 15:20
00:29

V Pisáreckém tunelu začíná kompletní výměna starých technologií
Domácí
12. 10. 2026 15:20
02:13

Babiš bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení emisních povolenek
Domácí
12. 10. 2026 15:02
02:30

Vláda dnes schválila novelu rozvodového zákona, prohlásil Jeroným Tejc
Domácí
12. 10. 2026 15:02
01:04

Trailer na hru Machinarium 2
Lifestyle
12. 10. 2026 15:00
00:55

Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Nefungují aplikace taxi a dalších služeb
Zahraniční
12. 10. 2026 14:52
00:22

Pyrotechnici dokončili vyčištění Bořího lesa od munice
Domácí
12. 10. 2026 14:40
00:46

Nad domy ve Špindlerově Mlýně bude jezdit kabinová lanovka
Domácí
12. 10. 2026 14:26
00:56

Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
Zahraniční
12. 10. 2026 14:22
01:05

Luxusní čínské SUV Li L9 Livis pro šest lidí
Technika
12. 10. 2026 13:36
00:10

Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva
Krimi
12. 10. 2026 13:26
00:55

Požár zničil historickou tržnici v centru Paříže. Plameny zachvátily tržiště ze 17. století
Zahraniční
12. 10. 2026 13:16
41:40

ANO chybí osobnosti, Motoristé švejkovali. Komentátor MF DNES zhodnotil volby
Rozstřel
12. 10. 2026 13:10
00:51

Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford
Zahraniční
12. 10. 2026 12:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.