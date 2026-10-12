Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu
12. 10. 2026 17:34 Zahraniční
Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford využívanou Spojenými státy téměř určitě řídily íránské revoluční gardy, prohlásil britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacie si kvůli tomu předvolala íránského velvyslance v zemi.
00:54
Mladík v Ostravě ukradl fenku ze zahrady. Strážníci ji poznali podle svěšeného ucha
Domácí12. 10. 2026 17:38
00:52
Britský premiér Burnham obvinil íránské revoluční gardy z plánu útoku na základnu
Zahraniční12. 10. 2026 17:34
14:00
Odpískáno 12.10.2026
Sport12. 10. 2026 17:00
01:38
IKEA jako útočiště v době krize. Dánské prodejny by mohly sloužit i jako nouzové nemocnice
Zahraniční12. 10. 2026 16:30
01:32
Český úspěch ve Frankfurtu? Ideálně by z něj měli těžit všichni, přemýšlí Banga
Společnost12. 10. 2026 16:00
00:38
Drogový byznys řídil z hotelového apartmá. Před soudem stojí 21 obžalovaných
Krimi12. 10. 2026 15:52
00:45
Seydouxová natáčela nahé scény jen dva měsíce po porodu
Společnost12. 10. 2026 15:20
00:29
V Pisáreckém tunelu začíná kompletní výměna starých technologií
Domácí12. 10. 2026 15:20
02:13
Babiš bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení emisních povolenek
Domácí12. 10. 2026 15:02
02:30
Vláda dnes schválila novelu rozvodového zákona, prohlásil Jeroným Tejc
Domácí12. 10. 2026 15:02
01:04
Trailer na hru Machinarium 2
Lifestyle12. 10. 2026 15:00
00:55
Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Nefungují aplikace taxi a dalších služeb
Zahraniční12. 10. 2026 14:52
00:22
Pyrotechnici dokončili vyčištění Bořího lesa od munice
Domácí12. 10. 2026 14:40
00:46
Nad domy ve Špindlerově Mlýně bude jezdit kabinová lanovka
Domácí12. 10. 2026 14:26
00:56
Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
Zahraniční12. 10. 2026 14:22
01:05
Luxusní čínské SUV Li L9 Livis pro šest lidí
Technika12. 10. 2026 13:36
00:10
Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva
Krimi12. 10. 2026 13:26
00:55
Požár zničil historickou tržnici v centru Paříže. Plameny zachvátily tržiště ze 17. století
Zahraniční12. 10. 2026 13:16
41:40
ANO chybí osobnosti, Motoristé švejkovali. Komentátor MF DNES zhodnotil volby
Rozstřel12. 10. 2026 13:10
Následující videa
01:38
IKEA jako útočiště v době krize. Dánské prodejny by mohly sloužit i jako nouzové nemocnice
00:55
Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Nefungují aplikace taxi a dalších služeb
00:56
Tropická bouře Rachel ničí pobřeží jižní Kalifornie
00:55