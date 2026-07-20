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Británie musí získat zpět stabilitu, řekl Burnham

Zahraniční
Velká Británie musí ukázat světu, že dokáže získat zpět stabilitu, prohlásil krátce po jmenování novým britským premiérem králem Karlem III. Andy Burnham. Dodal, že si dobře uvědomuje, že je sedmým šéfem vlády za posledních deset let. Burnham v prvním premiérském projevu slíbil nový politický a ekonomický model.
video: Reuters
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