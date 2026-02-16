Britský turista v Hongkongu zdemoloval odletovou halu

Zahraniční
Britský turista se na letišti v Hongkongu přestal ovládat a zdemoloval odletovou halu. Video natočené na mobilní telefon ukazuje 35letého muže,který ve vzteku převrací samoobslužné odbavovací automaty a rozbíjí je kovovým sloupkem. Před tím, než začal ničit kiosky, poškodil i zábradlí a přilehlý odletový pult. Muž zadržela a zatkla policie. Při prohlídce jeho batohu policisté údajně našli 4 tablety Viagry, což v Hongkongu bez lékařského předpisu může být přestupek s pokutou a až dvěma roky vězení.
video: X/@ChromeCrumpet
