VIDEO: Žena z Texasu má největší jazyk na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena z Texasu má největší jazyk na světě

Brittany Lacayo z Texasu se dostala do knihy rekordů díky svému jazyku. Je totiž nejširší na světě a měří téměř osm centimetrů. Je tak velký, že má občas problémy ho udržet v ústech. Prý by neměnila, protože vždy chtěla být v něčem výjimečná a to se jí splnilo.

video: Instagram/@guinnessworldrecords