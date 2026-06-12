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Video plačícího palestinského chlapce nad rozbitými brýlemi obletělo svět

Zahraniční
Silné emoce vyvolalo video sedmiletého palestinského chlapce Ajúba Džunaida z Pásma Gazy, který kvůli těžké zrakové vadě oplakával své rozbité brýle. Záběry se rychle rozšířily po sociálních sítích i světových médiích. Chlapec sice dostal nový pár brýlí, nadále však potřebuje operaci, k níž se děti v Gaze jen obtížně dostávají.
video: Instagram/@mhhakhwbhlakh
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