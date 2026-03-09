Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila
9. 3. 2026 8:14 Zahraniční
Mohutný požár zachvátil hlavního nádraží ve skotském Glasgow, památkově chráněná budova se částečně zřítila. Tamní dráhy zrušily desítky vlakových spojů. Nádraží, které je nejrušnější ve Skotsku, bude podle společnosti National Rail do odvolání uzavřeno. Podle serveru BBC News nejsou hlášeny žádné oběti na životech.
