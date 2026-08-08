Do Bulharska pronikl dron, explodoval kilometr od plynovodu
8. 8. 2026 20:10 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru v sobotu vnikl dron a explodoval poblíž plynovodu, oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Bezpilotní letoun podle něj nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu.
02:22
SESTŘIH: Zlín - Bohemians 0:2
Sport8. 8. 2026 21:10
04:14
SESTŘIH: Teplice - Viktoria Plzeň 5:5
Sport8. 8. 2026 20:42
03:13
Slavo Duchovič obešel Slovensko po 1860 km dlouhé trase
Zahraniční8. 8. 2026 16:00
02:31
Státní podnik LOM Praha kupuje nový letoun pro výcvik vojenských pilotů
Technika8. 8. 2026 15:22
00:50
Tak se nám to nezdálo. Ztracený ukázal Best of
Společnost8. 8. 2026 14:56
00:44
Stařenku v Praze zranilo auto, žena ji jen doprovodila domů. Policie hledá svědky
Krimi8. 8. 2026 14:10
01:47
Duhový průvod dorazil na Štvanici, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci
Domácí8. 8. 2026 12:18
02:07
Videomapping oživil fasádu Tugendhat a také sousední Arnoldovy a Löw-Beerovy vily
Domácí8. 8. 2026 11:36
00:24
Spor s městem o cestu vyřešil Polák pluhem
Zahraniční8. 8. 2026 11:12
01:45
Ukrajinci udeřili na rafinerie, Rusové v Kyjevě zabili tři lidi včetně dítěte
Zahraniční8. 8. 2026 9:22
00:40
Návrat po čtyřech desetiletích. Vzácné barokní sochy míří z Vraclavi zpět na Králicko
Domácí8. 8. 2026 9:06
00:33
V Novém Městě nad Metují dokončují biotopové koupaliště (červenec 2026)
Domácí8. 8. 2026 8:06
00:39
Skrytý klenot Itálie. Procida láká pastelovými domy, klidem i bývalou věznicí
Zahraniční8. 8. 2026 8:00
01:00