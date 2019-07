VIDEO: Burger King představil Upside Down Whopper, burger otočený vzhůru nohama Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Burger King představil Upside Down Whopper, burger otočený vzhůru nohama

Když v polovině 80. let společnost Coca-cola uvedla na trh nápoj New Coke, skončilo to kvůli nezájmu zákazníků fiaskem. Přesto se produkt letos vrátil na pulty obchodů. Objevil se totiž v úspěšném seriálu Stranger Things, který se v “osmdesátkách” odehrává. Na vlně nostalgie a popularity projektu se svezly i desítky dalších značek.

video: Burger King