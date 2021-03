VIDEO: Býk nabral na rohy vesničany, policie ho zastřelila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uprchlého bůvola zastřelila policie 4. března poté, co zaútočil na místní obyvatele ve východní Číně. Tři zranění lidé byli posláni do nemocnice na ošetření. Nikdo z nich neutrpěl zranění, která by ohrožovala jejich život.

video: Reuters