Bydlení pro miliardáře. Takhle vypadá luxus na ostrově Indian Creek

Zahraniční
Na prestižním ostrově Indian Creek stojí luxusní rezidence navržená designérem Ferrisem Rafaulim, která spojuje moderní architekturu s důrazem na detail a soukromí. Rozsáhlé sídlo s přímým přístupem k pobřeží nabízí otevřené prostory, výrazné architektonické prvky a propojení interiéru s okolní krajinou.
video: yt / @The Jills Zeder Group
