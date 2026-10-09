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Zaměstnanci moskevského supermarketu nadšeně vítali bývalého německého kancléře Schröder

Zahraniční
Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který nedávno vstoupil do dozorčí rady ruského řetězce supermarketů Hyperglobus, navštívil jednu z jeho moskevských prodejen. Jak ukazují záběry ruské televize, zaměstnanci jej přivítali potleskem.
video: Reuters
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