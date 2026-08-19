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Cabriem na vrchol. Na švýcarský Stanserhorn vás vyveze lanovka „nahoře bez“

Zahraniční
Dobrá zpráva hned na začátku: na vyhlídkovou horu Stanserhorn, kterou najdete v centrálním Švýcarsku v kantonu Nidwalden nepotřebujete ani super kondici ani značkové pohorky. Upřímně řečeno cílem není ani tak samotná hora, jako spíš cesta na ní. A ta je celkem „vzdušnou záležitostí“.
video: Cabrio Stanserhorn
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