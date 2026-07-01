Neobvyklý atmosférický jev zbarvil Caracas do ruda
1. 7. 2026 14:24 Zahraniční
Oblohu nad Caracasem rozzářil působivý úkaz do sytě rudých odstínů. Jev známý jako Rayleighův rozptyl světla, místně označovaný jako „candilazo“, vytvořil mimořádnou podívanou, jakou místní podle svých slov dosud nezažili.
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Neobvyklý atmosférický jev zbarvil Caracas do ruda
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