Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Zpěvačka Céline Dion (56), která kvůli syndromu ztuhlosti přestala vystupovat, se po delší době opět objevila ve společnosti. Dorazila do New Yorku na premiéru dokumentu I Am: Céline Dion, v němž režisérka Irene Taylorová mapuje zpěvaččinu nemoc.

video: Reuters