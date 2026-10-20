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Céline Dionová má vlastní Barbie. Panenka připomíná její vystoupení na Oscarech

Zahraniční
Zpěvačka Céline Dionová se dočkala vlastní panenky Barbie, která odkazuje na její nezapomenutelné vystoupení na předávání Oscarů.
video: TikTok/@La Grande Récré Paris Italie 2
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