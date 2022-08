VIDEO: Cenu MTV za nejlepší video získala zpěvačka Taylor Swiftová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cenu americké televize MTV za nejlepší video získala zpěvačka Taylor Swiftová za desetiminutovou verzi snímku k hitu „All Too Well: The Short Film“.

video: Reuters