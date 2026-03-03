Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste
3. 3. 2026 14:30 Zahraniční
Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv, která se zastavila. Ještě větším rizikem pro trh by byly útoky Íránu na další energetickou infrastrukturu v regionu, dodávají analytici.
