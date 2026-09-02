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Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr

Zahraniční
Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří především na pobřeží a do slavné Boky Kotorské, jeden z nejhezčích pohledů v zemi se ukrývá ve vnitrozemí.
video: TikTok/@Montenegrobymerve
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