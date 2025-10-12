Nechoďte na pláž! Černomořské pobřeží pokryl mazut
12. 10. 2025 18:58 Zahraniční
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl při srážce dvou starých tankerů v Kerčském průlivu v loňském roce. O novém znečištění černomořského pobřeží informoval server The Moscow Times s odvoláním na snímky a záběry v sociálních sítích.
