Na čerpací stanici v Německu vzplála cisterna, na místě jsou zranění
31. 10. 2025 12:08 Zahraniční
V pátek 31. října dopoledne došlo k výbuchu na čerpací stanici v Castrop-Rauxelu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Na místě je několik zraněných lidí, informují německá média.
01:26
New York je pod vodou, dva lidé zemřeli
Zahraniční31. 10. 2025 13:40
00:46
Mobilizovaný Ukrajinec popadl auto a přerazil dvě hraniční závory do Maďarska
Zahraniční31. 10. 2025 12:50
01:19
Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý
Domácí31. 10. 2025 12:08
01:18
Na čerpací stanici v Německu vzplála cisterna, na místě jsou zranění
Zahraniční31. 10. 2025 12:08
04:01
Hovory podvodníků s mladou ženou, ze které vymámili přes milion korun
Krimi31. 10. 2025 12:04
01:02
V kauze zavražděného muže pohřbeného v parku uložil soud dvěma obžalovaným výjimečné tresty
Krimi31. 10. 2025 12:02
01:07
Trump slaví Halloween. Rozdává dětem sladkosti v Bílém domě
Zahraniční31. 10. 2025 11:38
00:19
Mufloni se při souboji zaklesli rohy. Odtrhnout je museli policisté
Krimi31. 10. 2025 11:16
01:50
Pražskou ZOO za tmy ozáří lampiony ve tvaru zvířat
Domácí31. 10. 2025 10:44
00:49
Kubánci se před Melissou ukryli do jeskyň, jejich domovy odnesl vichr
Zahraniční31. 10. 2025 10:42
00:31
Jennifer Lawrencová ukazuje svůj život na Instagramu
Lifestyle31. 10. 2025 10:34
00:53
Takhle útočí ruské drony. V Kramatorsku ničily obytné domy
Zahraniční31. 10. 2025 10:20
01:09
Sagrada Familia se stala nejvyšším kostelem světa
Zahraniční31. 10. 2025 9:50
01:42
Oprava Benešova mostu je v plném proudu
Domácí31. 10. 2025 9:08
01:03
Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi, o situaci hovoří královská komentátorka
Zahraniční31. 10. 2025 8:28
01:12
Elijah Wood z Pána prstenů překvapil svatebčany v Hobitíně
Společnost31. 10. 2025 8:00
01:06
Tisíce lidí protestují v Rize proti odstoupení od Istanbulské úmluvy
Zahraniční31. 10. 2025 7:30
00:54